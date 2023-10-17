Курс доллара упал до 97 рублей

Во вторник, 17 октября, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 16,25 копейки и составил 97,24 рубля. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на данные биржи.

При этом курс китайского юаня незначительно вырос на 0,3 копейки и составил 13,301 рубля.

По евро сделок не было.

Кандидат экономических наук Денис Перепелица сообщил, что к концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей.

Эксперт отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами фактически наделяет кабмин правом регулировать объем и сроки ее реализации в нужных пределах для того, чтобы не допустить снижения курса рубля.