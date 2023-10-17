«Коммерсант»: в России увеличилась стоимость зимних шин до 14%

Стоимость шипованных зимних шин за год увеличилась на 14%, до 6650 рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

Только за сентябрь 2023 года цена выросла на 5%. Нешипованная зимняя резина за год прибавила 8%, до 6180.

Отмечается, что предложение автомобильных шин из Китая выросло на 18%, что позволило им занять до 12% рынка.

В прошлом месяце минимальная стоимость новой зимней покрышки 195/65 R15 составила 4100 рублей. За эту сумму можно приобрести шину российского производства, тогда как предложения марок из других стран, кроме Азии, в среднем обойдутся на три тысячи дороже.

Напомним, ГИБДД посоветовала рязанцам задуматься о смене шин на зимние в ближайшие недели.