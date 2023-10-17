Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 97.29 -0.02 17/10
ЦБ EUR 102.52 -0.03 17/10
Нал. USD 96.81 / 98 17/10 10:00
Нал. EUR 102.15 / 103.05 17/10 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
3 344
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 795
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
7 949
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
11 895
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
«Коммерсант»: в России увеличилась стоимость зимних шин до 14%

Стоимость шипованных зимних шин за год увеличилась на 14%, до 6650 рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

Только за сентябрь 2023 года цена выросла на 5%. Нешипованная зимняя резина за год прибавила 8%, до 6180.

Отмечается, что предложение автомобильных шин из Китая выросло на 18%, что позволило им занять до 12% рынка.

В прошлом месяце минимальная стоимость новой зимней покрышки 195/65 R15 составила 4100 рублей. За эту сумму можно приобрести шину российского производства, тогда как предложения марок из других стран, кроме Азии, в среднем обойдутся на три тысячи дороже.

Напомним, ГИБДД посоветовала рязанцам задуматься о смене шин на зимние в ближайшие недели.