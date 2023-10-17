Касимовская прокуратура проверила загрязненность озера Сынтульское

Касимовская межрайонная прокуратура проверила загрязненность воды в озере Сынтульское. О результатах РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

«Согласно результатам испытаний отобранных проб в озере Сынтульское, вода соответствует требованиям СанПиН» , — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что проверку проводили во вторник, 3 октября. В ходе нее установили, что на берегу озера есть труба, которая выполняет функцию ливневки. Через нее в водоем сбрасывались природные сточные воды.

Однако нормативы допустимых загрязняющих веществ и микроорганизмов не были разработаны. В связи с этим прокуратура вынесла предупреждение главе администрации Сынтульского городского поселения.

Напомним, ранее сообщалось, что межрайонная прокуратура обязала проверить воду в озере Сынтульское в Касимовском районе.