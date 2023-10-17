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Госдума приняла в первом чтении закон о добровольцах в Росгвардии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе. Об этом сообщило ТАСС.

При этом отмечается, что на добровольцев будут распространяться льготы и соцгарантии, действующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

Так, в законе «Об обороне» предлагается прописать, что формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента.

Их могут привлечь для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.