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Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на сигареты

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на сигареты с 2024 года. Об этом сообщило ТАСС.

Согласно нормам акциз на сигареты с 2024 года повысится на 3% от ранее запланированного уровня. Нормы инициировало правительство РФ в рамках большого налогового бюджетообразующего законопроекта, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

«Законопроектом предусмотрено повышение с 1 января 2024 года ставки акцизов на табачную продукцию и табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению со ставками, установленными на 2024 год», — указано в пояснительной записке к проекту.