ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

ФСБ России задержала 48-летнего россиянина, который сотрудничал с СБУ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на службу ведомства.

Отмечается, что житель Бахчисарайского района передавал Украине данные об обстановке в Крыму.

«Сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, крымчанин начал организовывать тайники с припасами. Задержан же мужчина был при изъятии из схрона пакета со взрывным устройством.

В отношении него возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса.