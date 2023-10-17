Apple разрешила россиянам использовать сторонние платежные системы

Компания Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы. Об этом пишет LIFE со ссылкой на iPhones.ru.

Отмечается, что пользователи смогут оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы. Для этого необходимо использовать API StoreKit External Purchase Link Entitlement для iOS. Данное разрешение позволит добавить ссылку на веб-сайт разработчика, которая информирует пользователей о других способах оплаты товаров и услуг.

Apple также будет брать комиссию в случае оплаты сторонними способами. Она составит 27%.

Предполагается, что компания пошла на такой шаг после выплаты штрафа в размере 906 миллионов рублей в феврале этого года, который назначила ФАС по делу о злоупотреблении монопольным положением в России.