Жителя Сасовского района, который зарезал знакомого, осудили на девять лет

Жителя Сасовского района, который зарезал знакомого, осудили на девять лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло 14 февраля 2023 года в поселке Сотницыно Сасовского района. Двое знакомых распивали алкоголь. В один момент между ними возник конфликт. Гость начал избивать хозяина дома, а в ответ получил несколько ножевых ранений в область груди. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил местному жителю 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима.