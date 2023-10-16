Жена погибшего рязанца заявила, что ничего не знает о наследстве от дяди Ефремова

Жена погибшего рязанца заявила, что ничего не знает о наследстве от дяди Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, жена Сергея Захарова, погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым, заявила, что никаких новых контактов с представителями актера в связи внезапно всплывшим «завещанием» его дяди у их семьи не было. Денег, которые концертмейстер Покровский якобы завещал родственникам Захарова, им никто не предлагал.

По словам Натальи Захаровой, единственная компенсацию, которую получила потерпевшая сторона — это один миллион рублей морального ущерба, который по суду выплатили ее сыну.

Вдова Захарова также сообщила, что во время следствия над Ефремовым и сразу после его приговора с матерью погибшего связывались друзья актера, предлагая помощь в ремонте дома и какую-то финансовую поддержку.

Рязанка отметила, что если Ефремов подарит им свою московскую квартиру на Тверской, доставшуюся ему от дяди, семья не станет отказываться.

Ранее стало известно, что дядя Михаила Ефремова завещал свое состояние семье погибшего по вине актера рязанца.