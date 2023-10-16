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Зампред правительства Юлия Швакова возглавила Совет в сфере промышленности Рязанской области

Зампред правительства Юлия Швакова возглавила Совет в сфере промышленности Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что главная цель создания Совета — формирование и реализация условий, способствующих эффективному развитию промышленности в регионе. В числе основных направлений работы — разработка рекомендаций по развитию приоритетных сфер промышленного комплекса, рекомендаций по реализации мер региональной господдержки, определение направлений развития промышленной инфраструктуры и перспективных путей и механизмов организации производства продукции импортозамещающего характера

По словам Юлии Шваковой, развитие промышленности играет ведущую роль в экономике региона.

«Развитие промышленности сегодня тесно связано с внедрением информационных технологий, наукоемких решений и требует новых подходов. В соответствии с задачами, поставленными Губернатором Павлом Малковым, Совет как экспертная и совещательная структура поможет нам определить актуальные направления поддержки наших предприятий, найти пути преодоления проблем, связанных с внешними ограничениями, успешно реализовать приоритетные для области проекты создания Аэрокосмической долины и научно-производственного центра беспилотников «Протос», — отметила Швакова.