В Татарстане мужчина убил соседа за «плохое содержание квартиры»

В Татарстане мужчина убил соседа за «плохое содержание квартиры». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Московском проспекте в Набережных Челнах.

По предварительной информации, 31-летний мужчина снимал квартиру с 56-летним знакомым. По данным издания, он «не стерпел плохого содержания квартиры» и атаковал сожителя. Окровавленное тело 56-летнего сожителя он оставил в коридоре у входной двери.

Пострадавший умер до приезда медиков.