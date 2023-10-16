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В Татарстане мужчина убил соседа за «плохое содержание квартиры»

В Татарстане мужчина убил соседа за «плохое содержание квартиры». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Московском проспекте в Набережных Челнах.

По предварительной информации, 31-летний мужчина снимал квартиру с 56-летним знакомым. По данным издания, он «не стерпел плохого содержания квартиры» и атаковал сожителя. Окровавленное тело 56-летнего сожителя он оставил в коридоре у входной двери.

Пострадавший умер до приезда медиков.