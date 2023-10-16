В Рыбновском районе пьяный мужчина пытался зарезать знакомого

В Рыбновском районе пьяный мужчина пытался зарезать знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 56-летний мужчина встретил на улице села Лужки 51-летнего знакомого. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и решили продолжить выпивать. Во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из них схватил нож и, замахиваясь им, стал угрожать приятелю, что убьет его. На место приехали участковые уполномоченные полиции и устранили конфликт, нож изъяли.

На нападавшего возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.