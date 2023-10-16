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В рязанском «Фотодоме» представят выставку «Сидящие & Вариации»

В рязанском «Фотодоме» представят выставку «Сидящие & Вариации». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выставку представляют фотограф Андрей павлушин и скульптор и художник Сергей Адамов. Они были авторами выставок «& - соединение разностей», «Диалоги», «АБСТРакция»

"Сидящие" - не идеальная скульптура, но интересная: разная с любых точек. Фотограф фиксирует эти разности при определенном освещении, ракурсе, крупности плана. Получается не просто общее, ознакомительное, фото объекта, а самостоятельный арт-взгляд фотографа на скульптуру. Детали, объединенные в единое фотопанно, превращаются в абстрактные иллюзии на тему «Сидящих». Рожденная в результате экспериментов «панн-абстракция» открывает простор для зрительских ассоциаций и позволяет увидеть в реальных скульптурных формах новые фантазийные слои и смыслы", — говорится в сообщении.

Выставка организованна при поддержке Рязанского отделения Союза фотохудожников России и Музейно-выставочного центра «Фотодом».

Работы можно увидеть с 17 октября по 9 ноября на улице Почтовой в доме № 58.