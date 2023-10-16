В Рязанской области с 19 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов

В Рязанской области с 19 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным ведомства, 19 и 20 октября в период технологических «окон» с 06:00 до 16:00 на станции «Шелухово» Шиловского района железнодорожники заменят стрелочный перевод. 27 октября с 7:10 до 11:10 на перегоне «Лесок — Листвянка» пройдет ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры.

В эти дни у электропоездов № 6022 сообщением «Рязань-1 — Гавердово», № 6032 «Рязань-1 — Ясаково», № 6041/6042 «Сасово — Рязань-1» и обратно, № 6043/6044 «Сасово — Рязань-1» и обратно, № 6045/6046 «Сасово — Рязань-1» и обратно, № 6255/6256 «Рязань-1 — Узуново», № 6952 «Шилово — Касимов», № 7678 «Рыбное — Рязань-1», № 7753 «Сасово — Шилово» изменится время отправления и прибытия.