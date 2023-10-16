В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 16 октября, около 13:30, в ходе патрулирования в микрорайоне Московский полицейские заметили мужчину, который при их появлении начал вести себя странно. Прохожий ускорил шаг, когда в его сторону направились полицейские, а после перешел на бег, но его быстро остановили.

Выяснилось, что 51-летний мужчина объявлен в федеральный розыск как уклоняющийся от обязательных работ, которые избраны ему в виде наказания за незаконное использование документов для создания юридического лица.

Сотрудники ППСП препроводили нарушителя в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска.