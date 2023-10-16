В Рязани пройдет выставка Сергея Абакумова «В Рязани грибы с глазами»

В Рязани пройдет выставка Сергея Абакумова «В Рязани грибы с глазами».

Открытие выставки состоится в понедельник, 16 октября, в 18:00, в МВЦ «Фотодом» имени Каширина.

«Добрый юмор, высокий уровень владения акварелью и очень точные сюжетные линии „Грибы гриппуют“, „Гриб-артист“, „Просто рыжик“ раскрыли антропоморфный образ „рязанских грибов“ в новом эстетическом качестве, что сможет растрогать и заставить улыбнуться даже самого строгого скептика», — отметил куратор выставки Леонид Агальцов.

Выставка продлится до 7 ноября по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+