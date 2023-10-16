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В Рязани открылся 13 сезон регионального этапа Ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 15 октября, во дворце спорта «Олимпийский» состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области — Ночной хоккейной лиги сезона 2023-2024 годов.

Старт фестивалю дали исполнительный директор Ночной хоккейной лиги России Алексей Патраков, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области, депутат Рязанской городской Думы Олег Смирнов.

«Рязанская область, несмотря на не самую густую плотность населения, является лидером Ночной хоккейной лиги по количеству команд и игроков, а также по организации и проведению фестиваля из года в год. Это говорит о том, что именно в Рязани руководство лиги уделяет большое внимание развитию хоккея. Спустя 12 лет, количество перерастает в качество, что доказали результаты финала Фестиваля прошлого сезона», — заявил Алексей Патраков.

На старт 13 сезона вышли 48 команд. Более 1000 спортсменов примут участие в четырех дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Победитель каждого из них в мае 2024 года отправится на Финал Фестиваля в г. Сочи. Всего в региональном чемпионате запланировано около 400 игр.

По словам регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова, лига неумолимо растет: появляются новые команды, в спорт приходит все большее количество человек, с каждым годом на трибунах появляется больше зрителей. В 2012 году в первом сезоне на льду стояло всего семь команд, сейчас же их в семь раз больше, что говорит о безумной популярности любительского хоккея в Рязанской области.

В этот день призеры прошлого сезона в дивизионе «Любитель 40+" — «Рельеф-Центр» и «Автошкола» — разыграли «Кубок Открытия». Сильнее оказались хоккеисты «Автошколы». Также на мероприятии выступили воспитанники Рязанского балета на льду, а среди зрителей разыграли подарки от партнеров фестиваля.

Напомним, что проект «Ночная хоккейная лига» основан в 2011 году по инициативе и при участии Владимира Путина, Сергея Шойгу, а также хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель: развитие и популяризация массового любительского хоккея в России.

Вот уже в течении 12 лет Лига динамично развивается в России и за рубежом. Рязанская область на протяжении одиннадцати сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» регион носит звание «Рязань — Столица любительского хоккея».