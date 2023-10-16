В Рязани девятая театральная премия «Зеркало сцены» прошла в стиле школьного выпускного

В Рязани в воскресенье, 15 октября, прошел девятый торжественный фестиваль-премия «Зеркало сцены». В 2023 году событие приурочили к Году педагога и наставника России.

С 8 по 14 октября в рязанских театрах проходили показы. Театр драмы представлял спектакли «Кто здесь?», «Двенадцатая ночь», «Доходное место». Театр юного зрителя — «Бесприданница», «Садко». Театр кукол — «Трио поросят», «Сон в летнюю ночь», «Лето на память». Музыкальный театр — «Снегурочка», «Призрак замка Кентервиль».

Показы посещали не только зрители, но и эксперты. Председателем жюри стала Марина Райкина — журналист, историк театра, редактор отдела литературы и искусства «Московского комсомольца», заслуженный работник культуры России.

Обладателями премий стали:

«Лучшая работа режиссера» — Юрий Печенежский, спектакль «Двенадцатая ночь», театр драмы;

«Лучшая работа художника-постановщика» — Анна Репина и Лариса Микина-Прободяк, спектакль «Сон в летнюю ночь», театр кукол;

«Лучшая работа балетмейстера/хореографа» — Алексей Ищук, спектакль «Сон в летнюю ночь», театр кукол;

«Лучшая работа художника по костюмам» — Татьяна Виданова, спектакль «Бесприданница», ТЮЗ;

«Лучшая работа художника по свету» — Юрий Лебедев, спектакль «Лето на память», театр кукол;

«Лучшее музыкальное оформление / Лучшая работа композитора» — Артем Тульчинский, спектакль «Лето на память», театр кукол;

«Лучшая мужская роль» — Роман Горбачев, роль Герцога Орсино, спектакль «Двенадцатая ночь», театр драмы;

«Лучшая роль второго плана» — Валерий Рыжков, роль Шута Фесте, спектакль «Двенадцатая ночь», театр драмы;

«Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории — Дарья Ефремова, роль Блюмки, спектакль «Лето на память», театр кукол;

«Лучший молодой актер» — Николай Ребров, роль Карандышева Юлия Капитоныча, спектакль «Бесприданница», ТЮЗ;

«Лучший спектакль большой формы» — спектакль «Сон в летнюю ночь», театр кукол;

«Лучший спектакль для детей» — спектакль «Лето на память», театр кукол.

Специальные премии жюри получили:

«Комический квартет» — Игорь Гордеев, Сергей Невидин, Олег Пичурин, Анастасия Сылка, спектакль «Двенадцатая ночь», театр драмы;

«За лучшее исполнение женской роли» — Сергей Головкин, роль Дороти, спектакль «Призрак замка Кентервиль», музыкальный театр;

«За драматическое воплощение образа Купавы в музыкальном спектакле» — Наталья Нелюбина, спектакль «Снегурочка», музыкальный театр;

«За роли в спектаклях Рязанского театра кукол» — Евгений Солушев, спектакли «Трио поросят», «Сон в летнюю ночь», «Лето на память», театр кукол;

«За поддержку театрального искусства Рязанской области» — Шабалину Дмитрию Михайловичу, директору «Театральных технологий»;

«Мастер» — Зайцева София Александровна, заведующая костюмерной Рязанского театра кукол;

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Рязанской области» — Александр Зайцев (посмертно), театр драмы.

Отметим, что номинация «Лучшая женская роль» осталась без победителей.

В 2023 году для театралов выступали танцоры в масках, музыкальная группа, а также оркестр волынщиков.