Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
Втр, 17
Срд, 18
ЦБ USD 97.29 -0.02 17/10
ЦБ EUR 102.52 -0.03 17/10
Нал. USD 96.5 / 98.2 16/10 17:45
Нал. EUR 102 / 102.97 16/10 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
3 039
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 506
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
7 673
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
11 631
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током

В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 12-летний мальчик отпросился у мамы переночевать у друга, но вместо этого отправился гулять с друзьями.

Ребята решили посмотреть на военную технику на железнодорожной станции. Школьник залез на вагон поезда, что сфотографироваться и случайно коснулся высоковольтного провода.

Его экстренно госпитализировали в больницу, но по дороге он скончался.