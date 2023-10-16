В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током
В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
По данным канала, 12-летний мальчик отпросился у мамы переночевать у друга, но вместо этого отправился гулять с друзьями.
Ребята решили посмотреть на военную технику на железнодорожной станции. Школьник залез на вагон поезда, что сфотографироваться и случайно коснулся высоковольтного провода.
Его экстренно госпитализировали в больницу, но по дороге он скончался.