В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током

В Ростовской области 12-летний мальчик решил сделать селфи на поезде и погиб от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 12-летний мальчик отпросился у мамы переночевать у друга, но вместо этого отправился гулять с друзьями.

Ребята решили посмотреть на военную технику на железнодорожной станции. Школьник залез на вагон поезда, что сфотографироваться и случайно коснулся высоковольтного провода.

Его экстренно госпитализировали в больницу, но по дороге он скончался.