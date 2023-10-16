В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стеклянной таре

В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стеклянной таре. Об этом пишет Telegram-канале Baza.

По данным канала, цены поднимутся из-за повышения стоимости самой стеклотары. По словам источников издания, дело в росте цен на логистику. Перевозки сильно подорожали: с лета рост составил около 40%.

Отмечается, что из-за повышения цен некоторые фармкомпании планируют отказаться от стеклянных тар, где это возможно, и перейти на пластик.