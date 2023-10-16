В России хотят увеличить стоимость разливного пива

Минпромторг заявил о возможном повышении минимальных цен на разливное пиво. Об этом пишет «Ura.ru».

Подорожание пива, по мнению Минпромторга, приведет к решению проблемы с «наливайками» в многоэтажках, жильцы которых часто жалуются на шум. Такие заведения имеют статус «кафе» и могут торговать алкоголем круглосуточно. Цена пива в таких заведениях — 70-80 рублей за литр.

Если повысить цену на пиво то, по мнению Минпромторга, люди могут совсем отказаться от покупки этого напитка в ночное время.