В примерочной московского ТЦ молодой человек изнасиловал 15-летнюю школьницу

В Москве молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Девятиклассница познакомилась с 18-летним юношей в соцсетях 10 октября. Через несколько дней он позвал ее в ресторан на Киевском шоссе. Во время отдыха молодой человек начал приставать к школьнице, а после того, как они вышли из ресторана, предложил «закончить начатое» и повел ее в магазин.

Зайдя в примерочную он изнасиловал девушку. Через несколько дней пострадавшая все рассказала отцу. После этого родитель обратился в полицию.