На главу администрации Клепиковского района составили протокол за нелегальную свалку отходов

Жители Рязанской области сообщили в прокуратуру о несанкционированной свалке мусора на улице Московской в Спас-Клепиках. Надзорное ведомство проверило эту информацию.

Сотрудники прокуратуры зафиксировали вблизи контейнерной площадки образовавшуюся свалку отходов на площади 10 квадратных метров. После этого главе администрации района внесли представление об уборке территории, а также возбудили в отношении него административное дело по части 1 статьи 6.3 КоАП.