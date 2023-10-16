В московском храме скончалась писательница Алла Свиридова

В московском храме скончалась писательница Алла Свиридова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, прихожане храма нашли ее тело рядом с лавкой в храме мучеников Флора и Лавры на Зацепе.

Известно, что приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть писательницы от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Алла Свиридова написала семь книг со стихами и прозой. Темами ее книг в основном становились Великая Отечественная война, любовь к Родине, а также посвящения поэтам прошлого. Свиридова являлась членом Союза писателей РФ и председателем творческого клуба «Поиск», а также редактором альманаха «Горизонт».

Ей было 69 лет.