В московском храме скончалась писательница Алла Свиридова
В московском храме скончалась писательница Алла Свиридова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, прихожане храма нашли ее тело рядом с лавкой в храме мучеников Флора и Лавры на Зацепе.
Известно, что приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть писательницы от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Алла Свиридова написала семь книг со стихами и прозой. Темами ее книг в основном становились Великая Отечественная война, любовь к Родине, а также посвящения поэтам прошлого. Свиридова являлась членом Союза писателей РФ и председателем творческого клуба «Поиск», а также редактором альманаха «Горизонт».
Ей было 69 лет.