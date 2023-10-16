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В Курске пять домов получили повреждения из-за массовой атаки украинских беспилотников

В Курске пять домов получили повреждения из-за массовой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Куцака.

Политик сделал заявление во время оперативного совещания правительства региона.

«В ночь с субботы на воскресенье над городом работала система ПВО. В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», — заявил Куцак.