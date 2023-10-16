В Хабаровском крае из колонии сбежал рецидивист

В Хабаровском крае рецидивист сбежал из карцера колонии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 38-летний мужчина в 2020 году убил человека. Суд Комсомольска-на-Амуре приговорил его к шести годам в колонии строгого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В мае 2023 года ему смягчили реальный срок на принудительные работы.

За плохое поведение его посадили в одиночную камеру. В понедельник, 16 октября, около 9:00, специалисты обнаружили, что решетка в карцере выломана, а заключенного нет на месте.

Отмечается, что ранее мужчина сидел за кражи, грабежи и угоны автомобилей.