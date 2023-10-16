В Госдуме предложили ввести выплату россиянам по уходу за инвалидом на уровне МРОТ

Депутаты Госдумы внесли законопроект о ежемесячном пособии ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми в размере МРОТ. Об этом сообщило ТАСС .

Депутаты разработали проект закона «О справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». В нем предложили прописать, что граждане РФ, ухаживающие за ребенком — инвалидом первой группы или инвалидом первой группы старше 18 лет, а также пожилым человеком старше 75 лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере МРОТ (16 242 рубля). Соответствующие изменения также вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». Порядок выплат и перечень необходимых документов установит федеральное правительство.

Разработчики напомнили, что на данный момент ежемесячная выплата для опекунов несовершеннолетних инвалидов первой группы составляет 10 тыс. рублей, тогда как для ухаживающих за престарелыми старше 80 лет и инвалидами первой группы старше 18 лет положена выплата в 1,2 тыс. рублей. Законопроект призван уравнять выплату для всех опекунов таких лиц, в том числе законодательно снизить возраст престарелых граждан, за которыми осуществляется уход, с 80 до 75 лет.

Отмечается, что средства для реализации инициативы будут выделены из федерального бюджета. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату лицам, выполняющим крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами», — отметили авторы.