В Госдуме предложили разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителем

В Госдуме предложили разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителем. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что условиями для получения профессии являются погашенная судимость, истечение 10 лет с момента наказания, а также «безупречное поведение, активная общественная и благотворительная деятельность».

Нововведение не будет распространяться на граждан с судимостью за убийства и изнасилования