В центре Рязани троллейбус столкнулся с маршруткой

В центре Рязани маршрутка попала в ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец событий.

Авария произошла в понедельник, 16 октября, на площади Ленина.

По словам горожанки, вероятно автобус столкнулся с троллейбусом. Она отметила, что из-за резкого торможения одна женщина упала, однако пострадавших нет.

«Удар был, но я не очень понимаю, обо что мы стукнулись. Судя по тому, что у маршрутки зеркало боковое разбилось, столкновение было с троллейбусом», — сообщила рязанка.

Отмечается, что из маршрутки вышли все пассажиры.