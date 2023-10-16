В центре Рязани троллейбус столкнулся с маршруткой
В центре Рязани маршрутка попала в ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец событий.
Авария произошла в понедельник, 16 октября, на площади Ленина.
По словам горожанки, вероятно автобус столкнулся с троллейбусом. Она отметила, что из-за резкого торможения одна женщина упала, однако пострадавших нет.
«Удар был, но я не очень понимаю, обо что мы стукнулись. Судя по тому, что у маршрутки зеркало боковое разбилось, столкновение было с троллейбусом», — сообщила рязанка.
Отмечается, что из маршрутки вышли все пассажиры.