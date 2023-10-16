Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Умер заслуженный артист России Александр Готгельф. Об этом сообщает пресс-служба Российского национального оркестр.

Ему было 74 года. О причинах смерти не сообщается.

Александр Готгельф был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов. С 1969 года работал в ряде столичных симфонических оркестров. Среди них Московский государственный симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. С 2005 года Готгельф преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, воспитав более полутора десятков музыкантов.