Специалисты «Рязаньгоргаз» реконструировали более семи километров газопроводов в 2023 году

В 2023 году специалисты «Рязаньгоргаз» в рамках модернизации газораспределительной системы Рязани выполнили реконструкцию более семи километров газопроводов.

В рамках плана капитального ремонта на 2023 год специалисты также выполнили техническое перевооружение шести газорегуляторных пунктов и 13 станций защиты газопроводов от коррозии, ликвидировали девять колодцев, заменили на современные шаровые краны устаревшие отключающие устройства на газопроводах-вводах в 19 многоквартирные жилых домах.

В компании отметили, что выполненные мероприятия повысят надежность и безопасность газоснабжения не менее 100 тысяч абонентов.

«Замена морально и физически устаревшего обoрудования позвoляет существенно снизить риски вoзникновения аварийных ситуаций в газораспределительной системе города Рязани», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.