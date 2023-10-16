Скончался композитор Геннадий Гладков

На 89-м году жизни умер российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков. Об этом сообщил историк культуры Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Гладков являлся автором музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам. Славу ему принесла работа над музыкальным мультфильмам «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также спел партию Глупого короля.

Также музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах: «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Малыш и Карлсон», «Собака на сене», «Голубой щенок» и других.