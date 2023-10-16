Шойгу назвал положение российской армии на СВО устойчивым

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне СВО. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Шойгу на совещании, которое провел президент России Владимир Путин, рассказал, что обстановка выглядит «устойчиво, уверенно», «войска ведут очень профессиональные действия».

«[Военные — прим. ред.] проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и продолжат реализацию тех планов, которые наметили», — заявил министр обороны.

Кроме этого, Шойгу отметил, что ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, однако сталкиваются с «активной обороной» российской армии — на самых напряженных направлениях она «выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная».

«Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение [ВСУ — прим. ред.]", — сказал глава Минобороны.

Шойгу еще раз отметил, что ни в одной из наступательных кампаний украинские военные не достигли успеха.