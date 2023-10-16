Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
Втр, 17
Срд, 18
ЦБ USD 97.29 -0.02 17/10
ЦБ EUR 102.52 -0.03 17/10
Нал. USD 96.55 / 97.6 16/10 17:45
Нал. EUR 102.11 / 102.97 16/10 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
2 907
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 388
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
7 560
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
11 512
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Шойгу назвал положение российской армии на СВО устойчивым

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне СВО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шойгу на совещании, которое провел президент России Владимир Путин, рассказал, что обстановка выглядит «устойчиво, уверенно», «войска ведут очень профессиональные действия».

«[Военные — прим. ред.] проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и продолжат реализацию тех планов, которые наметили», — заявил министр обороны.

Кроме этого, Шойгу отметил, что ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, однако сталкиваются с «активной обороной» российской армии — на самых напряженных направлениях она «выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная».

«Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение [ВСУ — прим. ред.]", — сказал глава Минобороны.

Шойгу еще раз отметил, что ни в одной из наступательных кампаний украинские военные не достигли успеха.