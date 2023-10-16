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Рязанский приборный завод во время акции «Неделя без турникетов» посетят 250 школьников и студентов

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в очередной раз присоединился ко Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Предприятие распахнуло свои двери для 250 рязанских школьников и студентов. Это учащиеся 11школ, а также студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Во время осеннего этапа мероприятия гости посетят производственные подразделения, в которых им расскажут о современных технологиях производства. Кроме того, в корпоративном музее ребят ознакомят со 105-летней историей завода, с трудовыми традициями предприятия, с образцами продукции, производимой в различные годы.

Молодежь увидит работу инструментального цеха, комплекса механообработки и переработки пластмасс, сотрудники комплексов печатных плат и микроэлектронной техники расскажут ребятам о специфике своей работы.

«Всероссийская акция „Неделя без турникетов“ — инструмент, который служит не только решению задач, связанных с профориентацией молодого поколения, но и позволяет продемонстрировать мощь и силу нашего предприятия, которое в этом году отмечает 105-летний юбилей, показать молодежи результаты нашей работы по развитию отечественной авионики, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Мы делаем упор на практическое знакомство наших юных гостей с различными профессиями, предоставляя возможность увидеть „изнутри“ будущую специальность, оценить свои силы и сделать правильный выбор в пользу выбранного направления».

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в каждую третью неделю апреля и октября. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.