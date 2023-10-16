Рязанские полицейские задержали вора садовой мебели

Рязанские полицейские задержали вора садовой мебели. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Правоохранители получили информацию о подозрительной активности возле одного из приусадебных участков в селе Засечье. Отмечается, чего его 31-летняя владелица закончила дачный сезон и уехала в Рязань.

На адрес приехали оперативники. Они осмотрели участок и обнаружили следы взлома. Неподалеку полицейские задержали автомобиль, который фиксировали рядом с домом. В багажнике правоохранители нашли четыре дорогостоящих стула и стол. 38-летний водитель пояснил, что забрал мебель у соседки по участку, которая не появлялась в Спасском районе в последние недели. Он направлялся с мебелью домой в Электросталь.

Полицейские изъяли украденное и сообщили о случившемся 31-летней рязанке. На мужчину завели уголовное дело о краже.