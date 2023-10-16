Рязанские полицейские задержали двух мужчин по подозрению в краже металлической трубы

39-летний рязанец обратился в полицию с заявлением о краже металлической трубы на улице Кальной. Пресс-служба ведомства рассказала подробности поимки преступников.

После того, как правоохранители получили описание внешности предполагаемых воров, они отправились объезжать районы. На Касимовском шоссе сотрудники задержали одного из мужчин, который вез трубу в пункт приема вторсырья. Чуть позже был задержан и второй соучастник.

42-летнего и 28-летнего мужчин доставили в отдел. Заявитель опознал задержанных. Трубу вернули владельцу.

В отношении предполагаемых воров решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ.