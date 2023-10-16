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Рязанская область готовится в третий раз подтвердить внедрение Регионального инвестстандарта

Участники межрегионального форума «Региональный инвестиционный стандарт — 2023» в Нижнем Новгороде обсудили обновление стратегии формирования инвестклимата в российских субъектах в соответствии с изменениями деловой среды и опыт регионов по внедрению на своих территориях стандарта по работе с инвесторами. Рязанскую область на мероприятии представили курирующий зампред регионального правительства Артем Никитин, председатель комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов, специалисты «Корпорации развития».

Как пояснил Артем Никитин, Рязанская область не только одной из первых успешно подтвердила требования РИС 2.0 еще три года назад, но и сформировала уникальный опыт, отмеченный на федеральном уровне. «Наша практика по созданию инвестдекларации была признана одной из лучших, как и разработанный инвестиционный маркетплейс, который в качестве образца взяли на вооружение в целом ряде субъектов», — подчеркнул он.

В 2023 году регион готовится в третий раз подтвердить элементы Регинвестстандарта 2.0. По словам Никитина, базовые идеи, прозвучавшие на форуме в Нижнем Новгороде, лягут в основу при формировании стратегии инвестиционного развития в этом году. «Общая и главная задача встречи — придать дополнительные импульсы экономике регионов за счет системного управления инвестиционными портфелями, — рассказал он. — Объявленный на форуме приоритет — укрепление горизонтальных связей между всеми задействованными в работе с инвесторами ведомствами и организациями. В нашем случае это комитет инвестиций и туризма, Корпорация развития, ресурсные организации, органы местного самоуправления и корпус муниципальных инвеступолномоченных».

Более 700 представителей инвесткоманд из 89 субъектов, принимавших участие в форуме, подвели итоги внедрения Регионального инвестиционного стандарта в 2023 году и обсудили лучшие практики взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, развития особых экономических зон, подготовки кадров в интересах бизнеса и государства. Также были затронуты механизмы комплексного развития территорий и грядущая работа по внедрению муниципального инвестстандарта.

Региональный инвестиционный стандарт направлен на сокращение пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Каждый из пяти элементов РИС — инвесткомитет, Корпорация развития как специализированный институт по работе с инвесторами, инвестдекларация, свод инвестиционных правил и интерактивная инвесткарта — способствуют созданию комфортной среды для инвесторов на территории региона. Кроме того, внедрение стандарта открывает доступ региону к дотациям на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджета от применения ИНВ.

Фото — по материалам сайта Правительства Нижегородской области.