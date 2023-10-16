Рязанцы пожаловались на состояние троллейбусов

Рязанцы пожаловались на состояние троллейбусов. Об этом сообщили в группе «Типичная Рязань».

«Хотелось бы узнать у нашей городской администрации, почему такое ужасное отношение к горожанам? Сейчас сезон дождей, а троллейбусы у нас дырявые. Ездить в таком транспорте все равно, что идти по улице (сквозит и протекает). Троллейбусами часто пользуются пенсионеры и взрослые с маленькими детьми. К сожалению, администрации видимо плевать на здоровье горожан. Ещё возникает вопрос «За что мы платим?», — написала рязанца.