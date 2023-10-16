Российские военные за сутки убили около 770 украинских солдат

Минобороны России 16 октября отчитались о ходе СВО за прошедшие сутки. Информация размещена в официальном Telegram-канале.

Российская армия убила около 770 украинских солдат.

Также она уничтожила пять танков, восемь боевых бронированных машин, орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы, три пикапа, три гаубицы Д-30, по одной — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», 26 автомобилей и несколько складов боеприпасов. Также уничтожили 31 беспилотник.