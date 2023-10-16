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Путин заявил об огромных потерях Украины во время контрнаступления

Потери украинской армии в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью Медиакорпорации Китая, пишет ТАСС.

«С 4 июня оно (контрнаступление — прим.ред.) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины — прим.ред.). Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал Путин.

Ранее президент России сообщал, что контрнаступление Украины провалилось полностью.