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Путин назвал причины эскалации конфликта на Украине

Путин назвал причины эскалации конфликта на Украине. Об этом президент рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

По словам Владимира, эскалация конфликта на Украине произошла из-за втягивания Киева в НАТО.

«Все это, вкупе с тем что США начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта», — заявил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что основной тезис принятой в 1991 году Декларации о независимости Украины заключается в том, что она является нейтральным государством. Несмотря на это, в 2008 году было объявлено о том, что ее ждут в военно-политическом блоке НАТО.

«Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.