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Путин: если Украина хочет, то должна объявить о готовности к переговорам

Президент России Владимир Путин заявил, что, если украинская сторона готова к переговорам об урегулировании конфликта, то должна отменить запрещающий это документ и объявить о готовности к диалогу. Об этом глава государства рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, пишет РЕН ТВ.

Путин напомнил, что Москва никогда не возражала против проведения переговоров. Стороны начинали обсуждение урегулирования конфликта в Стамбуле «при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности».

«И там украинская сторона нарисовала себе очень такие жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности. Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон, не сам этот пакет, а как бы меморандум об этих договоренностях. И все, и объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», — сказал Путин.

Говоря о китайском предложении по урегулированию конфликта на Украине, президент отметил, что Россия высоко ценит инициативу, и считает, что она могла бы быть положена в основу мирных договоренностей. Однако Украина переговоров вести не желает.

«Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры. Поэтому если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей», — заключил Путин.