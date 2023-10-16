Полиция опубликовала фотографию с места смертельного наезда в Рязанской области
Полиция опубликовала фотографию с места смертельного наезда в Рязанской области. Информация появилась на сайте регионального УМВД.
Авария произошла в селе Сысои Сараевского районе в субботу, 14 октября.
По предварительной информации 17-летняя жительница Сараев на «ВАЗ-2114» около дома 23 по улице Кочки наехала на 58-летнюю местную жительницу.
От полученных травм женщина умерла на месте.
По факту аварии проводится проверка.