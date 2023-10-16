Павел Малков: финансовая грамотность необходима каждому человеку

Губернатор Павел Малков во время лекции для школьников заявил, что знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку.

Дни финансовой грамотности населения — масштабный просветительский проект, который проходит в регионе уже в пятый раз и включает в себя очные и онлайн-мероприятия для всех категорий населения. Это лекции, мастер-классы, игры, выставки. Они организованы в Рязани и других муниципальных образованиях с участием команды экспертов из профильных министерств региона, Ассоциации развития финансовой грамотности, Федеральной налоговой службы, Регионального центра финансовой грамотности и других заинтересованных ведомств.

В школах транслируется отдельный урок по теме «Финансовая безопасность». Экспертами в нем выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Онлайн-урок должен помочь повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и безопасного поведения в интернете.

«Знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку. Если вы подготовлены, то не только сами не поддадитесь на обман, но и поможете родным и знакомым. Давайте учиться. Давайте вместе сделаем Рязанскую область территорией финансовой безопасности», — подчеркнул Малков.

Глава региона отметил, что в настоящее время такие знания очень важны, они помогут избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой финансового мошенничества, совершая покупки в Интернете, общаясь с людьми в онлайн-форматах или просматривая электронную почту.

Кроме того, специальный урок по бюджетной грамотности подготовила министр финансов региона Марина Наумова. Его также смотрят школьники, для которых станет понятнее, как планируется бюджет, расходуются бюджетные средства и как это влияет на каждого жителя.

Отмечается, что онлайн-уроки финансовой грамотности организованы при поддержке рязанского отделения Банка России и регионального Правительства в рамках Дней финансовой грамотности в Рязанской области-2023.