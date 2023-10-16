На семи улицах Рязани 16 октября отключат холодную воду

На семи улицах Рязани в понедельник, 16 октября, отключат холодную воду. Объявление появилось в группе городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам в Дядькове:

1-й Весенний переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4;

2-й Весенний переулок, дома №№ 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 2, 4, 5 корпус 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;

Весенняя улица 3-я Линия, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Весенняя, дома №№ 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5, 51, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9;

улица Грачи, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9;

улица Ленпоселок, дома №№ 1/1, 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 корпус 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корпус 1, 9, 9а;

улица Новая, дома №№ 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а.

Причина отключений — аварийно-восстановительные работы в районе дома № 12 по улице Новой (Дядьково).