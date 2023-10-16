Москвич сломал нос своей женщине за то, что она чуть не откусила ему половой орган

В Москве мужчина сломал нос своей женщине из-за того, что она чуть не откусила ему половой орган. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Во время секса 38-летняя женщина нечаянно укусила своего 34-летнего возлюбленного за половой член. С полученными травмами мужчину госпитализировали.

После того, как пострадавший вернулся домой, он избил женщину за неосторожное обращение с его органом. В квартиру снова вызвали скорую, но теперь уже для нее. Женщину увезли в больницу со сломанным носом и гематомой на голове.

Мужчину забрали в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку.