Как повышение цен в общепите повлияло на рязанцев

В начале октября «Вкусно — и точка» и «KFC» подняли цены на меню. В первом заведении рост составил 10%, во втором — 5%.

В компаниях отметили, что повышение цен связано с целым рядом экономических факторов: стоимость ингредиентов, инфляцией, ростом логистических затрат, ростом НДС и себестоимости продукции, дефицитом кадров, ростом оплаты труда и другим. Корреспондент РЗН. инфо посетил «Вкусно — и точка» и «KFC» и поговорил с рязанцами, как они отнеслись к повышению цен.

Судя по меню, цены повысились на ряд позиций: бургеры, роллы, твистеры, комбо, баскеты, нагетсы, стрипсы, салаты, морковные палочки, яблочные дольки от 5 до 20 рублей. Напитки, картошка и соусы остались в той же ценовой категории.

Мнение рязанцев разделилось на два лагеря. Одни считают, что скоро рестораны быстрого питания будут «непозволительно дороги». Другие не замечают повышения цен.

«На бургеры повысились цены не на два рубля, как обещали. Но невозможно совсем от них отказаться. Самим делать еще дороже. Везде цены растут, а зарплаты нет», — поделилась Елизавета.

«Мало приятного, когда цены везде растут. Хожу во „Вкусно — и точка“ часто, но для меня цены повысились незаметно. Заметил только спустя неделю и то, только потому что прочитал новость», — отметил Александр.

«Иногда хожу в „KFC“ пообедать, но цены за обычные комбо стали дороже, чем за первое, второе и третье в столовых. Скоро будет вообще непозволительно дорого и будем ходить раз-два в неделю, радовать вредной пищей», — подчеркнул Тимофей.

«Не заметила этого повышения даже. Все вкусно и устраивает», — подметила Ольга.

«Раньше ходила попеременно в „KFC“ и „Вкусно — и точка“. Сейчас перестала ходить в первое заведение, так как качество ухудшилось, а цены только растут. Здесь пока такое не замечала. Но если цены вырастут еще, то буду ходить в другие заведения», — отметила Оксана.