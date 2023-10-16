До конца 2023 года в Рязанской области построят и отремонтируют 57 объектов БКД

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области построено и отремонтировано более 30 объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона информирует о том, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца года построят и отремонтируют 57 объектов. К сегодняшнему дню сдано более 30, в том числе социально значимые — в моногороде Елатьма, в Рыбном, а также участок трассы «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское», входящий в опорную сеть дорог страны. С начала дорожно-строительного сезона 2023 года уложено почти 1,5 млн квадратных метров асфальта. Выполнена регенерация площадью почти два млн квадратных метров.

Завершаются работы по реконструкции одного из крупных объектов — Северной окружной дороги в Рязани. Ремонт начался летом 2022 года. В настоящее время работы на проезжей части завершены в полном объеме. Продолжается обустройство велодорожек и тротуаров. Вице-губернатор отметил, что рязанские дорожники даже в профессиональный праздник не прекращали работу.

«В ночь на 16 октября был смонтирован надземный пешеходный переход в районе Борковского карьера. Впереди — установка перильных ограждений, пролетного строения и лестничных сходов», — сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

Также он поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником, который отмечался накануне.

«В этом году окончательные итоги подводить пока рано: дорожно-строительный сезон еще продолжается. Главная задача — выполнить все намеченные планы. Рязанские дорожники доказывают делом, что умеют работать и строить современные объекты, обеспечивая надежность, качество и безопасность транспортного сообщения, что напрямую способствует развитию региона в целом», — отметил Бранов.