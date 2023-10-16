Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
Втр, 17
Срд, 18
ЦБ USD 97.29 -0.02 17/10
ЦБ EUR 102.52 -0.03 17/10
Нал. USD 96.5 / 98.2 16/10 17:45
Нал. EUR 102 / 102.97 16/10 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
2 981
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 454
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
7 623
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
11 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
«Честный знак» распространят на новую группу товаров

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о том, что в ближайшее время национальная система маркировки товаров «Честный знак» будет распространена на новую группу товаров.

«Честный знак» — это российская система маркировки товаров, которая поэтапно вводится с 2018 года с целью борьбы с контрафактными товарами и обеспечения прозрачности всех процессов от этапа производства до продаж. В настоящее время она уже действует для молочной продукции, упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. С 1 декабря текущего года вводится 1 этап маркировки безалкогольных напитков, с июня 2024 года будет введена маркировка соков, морсов и других напитков.

Предполагается, что в 2024 году маркировка будет охватывать многие виды продовольственной и непродовольственной продукции.

В октябре этого года в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Минсельхозом России был проведен круглый стол, посвященный вопросам внедрения маркировки пищевой промышленности. Она начнет в пилотном режиме действовать для пищевых растительных масел, рыбных, мясных и овощных консервов.

«Работа по распространению маркировки на ряд товаров в пищевой промышленности приведет к усилению конкуренции и повышению качества продукции. В рамках Национальной системы маркировки „Честный знак“ каждая единица товара получает индивидуальный Data-Matrix-код. Таким образом, можно проследить ее путь от сырья, которое применили при производстве, до продажи в розничной сети. Это защищает покупателей от некачественной продукции, предпринимателей — от нечестной конкуренции», — отметил зампред правительства Александр Шаститко.