«Честный знак» распространят на новую группу товаров

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о том, что в ближайшее время национальная система маркировки товаров «Честный знак» будет распространена на новую группу товаров.

«Честный знак» — это российская система маркировки товаров, которая поэтапно вводится с 2018 года с целью борьбы с контрафактными товарами и обеспечения прозрачности всех процессов от этапа производства до продаж. В настоящее время она уже действует для молочной продукции, упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. С 1 декабря текущего года вводится 1 этап маркировки безалкогольных напитков, с июня 2024 года будет введена маркировка соков, морсов и других напитков.

Предполагается, что в 2024 году маркировка будет охватывать многие виды продовольственной и непродовольственной продукции.

В октябре этого года в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Минсельхозом России был проведен круглый стол, посвященный вопросам внедрения маркировки пищевой промышленности. Она начнет в пилотном режиме действовать для пищевых растительных масел, рыбных, мясных и овощных консервов.

«Работа по распространению маркировки на ряд товаров в пищевой промышленности приведет к усилению конкуренции и повышению качества продукции. В рамках Национальной системы маркировки „Честный знак“ каждая единица товара получает индивидуальный Data-Matrix-код. Таким образом, можно проследить ее путь от сырья, которое применили при производстве, до продажи в розничной сети. Это защищает покупателей от некачественной продукции, предпринимателей — от нечестной конкуренции», — отметил зампред правительства Александр Шаститко.