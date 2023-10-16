Байден заявил о планах подавить Путина

Действующий президент США Джо Байден ответил на вопросы о выдвижении на второй срок и работе, которую планирует проводить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью CBS.

Байден заявил, что несмотря на два военных конфликта в мире и разногласия между исполнительной властью и конгрессом в США, он планирует выдвигаться на второй срок.

Действующий президент отметил, что США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы, после чего планируется приступить к подавлению президента России Владимира Путина.

«Представьте, если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации отношений на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал», — сказал Байден.

Также он заявил, что США по силам поддерживать одновременно и Украину, и Израиль.